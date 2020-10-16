В ВОЗ сообщили, что пока только дексаметазон показал эффективность против COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Дексаметазон на сегодняшний день является единственным препаратом, который показал свою эффективность против заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, это лекарство по-прежнему остается единственным терапевтическим средством, продемонстрировавшим эффективность в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

— Глава ВОЗ призывает увеличить производство дексаметазона от COVID-19

— NYT: лекарство от COVID-19 могло повлиять на психику Трампа