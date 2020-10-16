В России всех врачей «красной зоны» привьют от COVID-19 до конца года

Вакцинацию всех российских врачей, работающих в «красной зоне» с больными COVID-19, планируется провести до конца текущего года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, до конца года от коронавируса привьют работников «скорой помощи», отметил Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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