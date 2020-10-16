Россия производит 15 препаратов от коронавируса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в России выпускается 15 лекарственных препаратов для лечения и профилактики коронавируса нового типа, передает «Интерфакс».

По его словам, российская фарминдустрия в настоящее время производит в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов из 21, которые были рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения COVID-19.

Министр указал, что ранее в России выпускали всего три препарата от коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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