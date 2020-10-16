Крымчан предупредили о возможных заморозках на следующей неделе

В Крыму ожидаются понижение температуры и первые заморозки на следующей неделе, сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

«На смену продолжительной теплой комфортной погоде во второй половине октября в Крым придет настоящая осень», — предупредили синоптики.

Отмечается, что температура ночами будет опускаться до +3-8°С, днем — до +13-18°С. В степных и предгорных районах возможны заморозки.

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