Более 10 человек пострадали после взрыва на катере в США

В американском штате Флорида произошел взрыв катера. Об этом сообщает телеканал WPLG Local 10.

Командир батальона пожарной службы Стивен Голлан уточнил, что ЧП произошло на пирсе города Форт-Лодердейл.

Он добавил, что на катере в момент произошедшего находился 21 человек. В результате взрыва, который повлек за собой пожар, ранения получили по меньшей мере 13 человек. Среди них пять человек были госпитализированы.

На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.