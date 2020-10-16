Более 10 человек пострадали после взрыва на катере в США
Ника Пикекатлет
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В американском штате Флорида произошел взрыв катера. Об этом сообщает телеканал WPLG Local 10.
Командир батальона пожарной службы Стивен Голлан уточнил, что ЧП произошло на пирсе города Форт-Лодердейл.
Он добавил, что на катере в момент произошедшего находился 21 человек. В результате взрыва, который повлек за собой пожар, ранения получили по меньшей мере 13 человек. Среди них пять человек были госпитализированы.
На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.