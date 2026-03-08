По бывшей штаб-квартире ООН в Ираке дважды ударили БПЛА

В иракской Сулеймании дроны дважды за час атаковали бывшую штаб-квартиру ООН

В городе Сулеймания на востоке Ирана бывшая штаб-квартира ООН дважды за последний час попала под удар беспилотников. Об этом сообщает Shafaq News.

В городской службе безопасности уточнили, что дрон атаковал объект ООН неподалеку от местной гостиницы Titanic Hotel в центре Сулеймании. Разница между налетами составила около 40 минут. К штаб-квартире прибыли сотрудники аварийных служб и полиция.

В ночь на 8 марта иранский БПЛА попытался атаковать и военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке. Беспилотник перехватили силы ПВО (противовоздушной обороны).

До этого иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива. Атака произошла спустя восемь часов после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства.

По мнению Associated Press, это показывает ограниченность его полномочий: они не распространяются на Корпус стражей исламской революции, контролирующий баллистические ракеты. КСИР подчинялся аятолле Али Хаменеи, не выжившему при израильских авиаударах, «и теперь, похоже, выбирает цели самостоятельно».

Ранее в Иране заявили об искусственном занижении потерь США в ходе войны.