Путин оценил смелось и мужество женщин-участниц СВО

Путин поблагодарил женщин-участниц СВО за смелость и мужество
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин-участниц специальной военной операции (СВО) за их смелость и мужество. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю 8 Марта, передает сайт Кремля.

«Отдельно хочу сегодня поздравить женщин, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. <...> Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю вас», — сказал российский лидер.

Также в ходе обращения Путин отметил, что в России восхищаются прекрасными жительницами страны. По его словам, россиянкам от всего сердца говорят слова любви, признательности и благодарности.

5 марта Путин заявил об особом отношении к женщинам в традициях почти всех народов РФ. Кроме того, президент с улыбкой отметил, что россиянкам необходимо заботиться о детях, но и не только о них.

Ранее стало известно, какие подарки хотят получить россиянки на 8 Марта.

 
