БПЛА ударил по жилой многоэтажке в Запорожской области, есть жертвы

В городе Васильевка дрон самолетного типа ударил по многоэтажному дому, написал в Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, предварительно пострадали минимум 10 человек. Однако есть данные и о смерти некоторых жителей. На место прибыли сотрудники оперативных служб.
Накануне в Васильевке гражданский автомобиль получил повреждения в результате атаки украинского БПЛА. При этом никто не пострадал, но сохранялась опасность повторных ударов.
