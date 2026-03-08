БПЛА ударил по жилой многоэтажке в Запорожской области, есть жертвы

В городе Васильевка дрон самолетного типа ударил по многоэтажному дому, написал в Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, предварительно пострадали минимум 10 человек. Однако есть данные и о смерти некоторых жителей. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Накануне в Васильевке гражданский автомобиль получил повреждения в результате атаки украинского БПЛА. При этом никто не пострадал, но сохранялась опасность повторных ударов.

