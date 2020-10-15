Космонавт назвал «белибердой» сообщения о борьбе с «дыркой» на МКС чайными пакетиками и скотчем

Сообщения об обнаружении утечки воздуха на МКС с помощью чайного пакетика – это белиберда, считает российский космонавт Павел Виноградов. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что журналисты неправильно интерпретировали переговоры российского экипажа станции со специалистами ЦУПа.

«Это белиберда. Никакими чайными пакетиками ничего не обнаруживали. Тут, конечно, перегнули. Это глупость, которую транслируют наши СМИ. О ней можно только сожалеть. Иванишин рассказывал о другой истории. Он говорил на том языке, на котором его понимают все специалисты. Кто-то где-то не так услышал и вот пошли небылицы», — сказал Виноградов.

Он добавил, что устранение утечек – это длительный и сложный процесс, поэтому совет заклеить ее скотчем является сильным упрощением.

«У нас есть специальные технологии и методики локализации и устранения таких утечек. Поверьте мне, насчет скотча – это большое упрощение. В качестве временной меры возможно, но не более того. Если место утечки подтвердится, то мы будем ее ликвидировать, — но совсем другими средствами», — заключил собеседник издания.

Ранее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что точное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» удалось обнаружить благодаря чайному пакетику. В ответ на это специалисты с Земли попросили заклеить утечку скотчем, когда «появится время и возможность».

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