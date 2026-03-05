Россиянка упала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем

Туристка из России упала с балкона отеля в Таиланде и чудом выжила

Туристка из России получила серьезные травмы при падении с балоона отеля в Таиланде. Об этом сообщает The Phuket News.

Инцидент произошел в Патонге вечером 4 марта. В 18:05 в полицию поступило сообщение о том, иностранка упала с балкона на четвертом этажа отеля на улице Рат-У-Тхит.

Женщину нашли лежащей лицом вверх в луже крови. Она была опознана как 53-летняя Юлия Бондаренко. У пострадавшей диагностировали травму головы, а также ссадины на правом боку, руках и ногах. Ее доставили в больницу Патонга, затем перевели в другое медучреждение на Пхукете.

По данным полиции, Бондаренко прилетела на отдых с мужем в день происшествия, около 16:00 они заселились в отель и стали употреблять алкоголь. Потом супруги поссорились, и женщина вышла на балкон.

Муж пострадавшей заявил, что она спрыгнула сама, после допроса ему не было предъявлено никаких обвинений. Полиция продолжает расследование. Составляется предварительный отчет, посольство России будет уведомлено о случившемся.

