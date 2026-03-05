Лишившийся руки военкор сравнил обстрел ВСУ с фильмом ужасов

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев заявил, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которого он потерял руку, был сравним с фильмом ужасов. Воспоминаниями он поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на его Rutube-канале «Эмпатия Манучи».

«Идет вот такая стена огня. В тот же момент у меня отрывает руку, меня куда-то подкидывает. Понимаю, что сбоку какие-то куколки лежат, личинки. И они шевелятся и дымятся, как в каком-то фильме ужасов. Потом я понимаю, что это не личинки, не куколки, это мои друзья», — сказал военкор.

Ивлиев добавил, что после произошедшего он потерял сознание. По словам журналиста, он очнулся в момент, когда его тащили к автомобилю. При этом военкор надеялся, что врачи смогут вернуть ему руку, но конечность не удалось спасти.

Ивлиев попал об обстрел в Горловке в июне 2024 года. Сообщалось, что ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона. После ранения Ивлиева и оператора канала Валерия Кожина доставили в Горловскую городскую больницу №2. За жизнь 46-летнего Кожина врачи боролись несколько часов, но спасти его не удалось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России обвинили ВСУ в спланированном ударе по военкору Журавлеву.