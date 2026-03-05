Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1471-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

33 дрона уничтожили над Саратовской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской.