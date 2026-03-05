Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1471-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1471-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сотрудничает со странами, где зарегистрированы танкеры РФ, чтоб ограничить их передвижение. Агентство Reuters сообщило, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО, если операция США в Иране затянется. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:56

Поддержка операции США против Ирана может привести страны ЕС к провалу на Украине, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.

8:36

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

8:24

Страны, где зарегистрированы танкеры, перевозящие нефть РФ, сотрудничают с Евросоюзом, чтобы ограничить передвижение судов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

8:16

Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО на фоне конфликта США с Ираном, сообщило Reuters. Reuters. Два европейских дипломата анонимно рассказали агентству, что если операция Вашингтона затянется, это может усложнить военные поставки Киеву по программе PURL.

8:09

🔴 БПЛА, атаковавшие ночью Саратовскую область, повредили окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

33 дрона уничтожили над Саратовской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской.

8:01

Сегодня 1471-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!