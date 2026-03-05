«Морская пехота овладеет побережьем»: как США могут захватить Ормузский пролив

Отказ Ирана пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников» вынудит США начать операцию по захвату контроля над морским путем, уверен военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок. Как именно американские войска могут овладеть проливом – в нашем материале.

Есть основания полагать, что в ближайшее время Соединенные Штаты проведут операцию по овладению Ормузским проливом и установят свой контроль над одним из самых важных морских путей в мире. К этому Вашингтон императивно побуждает складывающаяся обстановка.

С одной стороны, Иран якобы не закрывает пролив и продолжает взаимодействие с судами разных государств. С другой стороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что не пропустит через пролив суда США, Израиля и европейских стран, и продолжает атаковать танкеры в акваториях Персидского и Оманского заливов.

Однако позволить Ирану хотя бы частично устанавливать правила прохода торговых судов через этот стратегически важный водный путь, через который поставляются до трети сжиженного природного газа и почти четверть потребляемой в мире нефти, Соединенные Штаты и их союзники решительно не могут.

А это говорит только об одном: ВМС и Морская пехота США неизбежно овладеют проливной зоной . И удивительно, что подобную операцию командование американской армии не провело с первых минут «Эпической ярости».

Как будут действовать США

В этих целях, скорее всего, будет проведена морская десантная операция . Задача — овладеть островными территориями в зоне Ормузского пролива, важными районами побережья Ирана, военно-морскими и авиационными базами в этом районе и другими важными оперативно-стратегическими объектами Исламской Республики. В первую очередь ВС США необходимо уничтожить стартовые позиции подразделений береговых ракетных войск Ирана и пункты базирования безэкипажных катеров.

Морская пехота США в этой операции должна овладеть участками обороны побережья, создать общий плацдарм высадки и разгромить части и соединения противодесантной обороны ВС Ирана. В дальнейшем общая глубина операции на суше может составить не менее 70–80 км . На отвоеванных островах и участках побережья Ирана могут быть размещены подразделения и части, оснащенные ракетами Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью стрельбы 500 км.

Для успешного проведения подобной морской десантной операции ВС США должны завоевать полное господство в воздухе и на море — и это уже, по большому счету, сделано. ПВО и авиация Ирана либо уничтожены, либо парализованы. А большинство боевых кораблей ВМС Исламской Республики уже находятся на морском дне.

Первый со времен Второй мировой войны

В этом плане более чем показательна судьба иранского фрегата IRIS Dena (1500 тонн водоизмещения). Корабль ВМС Ирана, введенный в боевой состав флота в 2021 году, был торпедирован и потоплен подводной лодкой ВМС США в Индийском океане 4 марта 2026 года, примерно в 40 морских милях к югу от Галле, Шри-Ланка. Министерство обороны США позже подтвердило, что атака была произведена с использованием торпеды Mark 48. Нельзя исключать, что торпеду запустили из аппарата многоцелевой атомной подводной лодки класса «Вирджиния».

Торпеды Gould Mark 48 разработаны для поражения надводных целей и подводных лодок. Mk 48 самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели. Скорость торпеды составляет 55 узлов, радиус боевого применения — до 50 км. Вес боевой части — почти 300 кг.

Потопление IRIS Dena — первый признанный случай потопления подводной лодкой вражеского надводного судна со времен поражения ARA General Belgrano (легкий крейсер военно-морских сил Аргентины водоизмещением 10 тыс. тонн, потопленный 2 мая 1982 года британской подводной лодкой «Конкерор» в ходе Фолклендской войны) и первое торпедирование корабля подводной лодкой ВМС США со времен Второй мировой войны .

Никаким другим образом, кроме как проведением морской десантной операции, в полном объеме перехватить у Ирана контроль над Ормузским проливом у Соединенных Штатов не получится. Поэтому ее начало, скорее всего, лишь вопрос времени.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).