Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Зеленский пригрозил Орбану дать его адрес ВСУ

Зеленский заявил, что даст адрес Орбана ВСУ, если он будет блокировать кредит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ. Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.

В своем заявлении Зеленский не стал прямо говорить об Орбане, назвав его лишь «одним лицом в Евросоюзе». Политик выразил надежду, что он не будет блокировать транш в размере €90 млрд, чтобы у ВСУ было оружие.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — пригрозил Зеленский.

В конце февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. Он отметил, что Украина нарушает положения Соглашения об ассоциации с ЕС и действует «в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией», пытаясь спровоцировать перебои в поставках и рост цен на топливо.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл план Брюсселя по избавлению от Орбана.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!