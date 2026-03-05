Зеленский пригрозил Орбану дать его адрес ВСУ

Зеленский заявил, что даст адрес Орбана ВСУ, если он будет блокировать кредит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ. Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.

В своем заявлении Зеленский не стал прямо говорить об Орбане, назвав его лишь «одним лицом в Евросоюзе». Политик выразил надежду, что он не будет блокировать транш в размере €90 млрд, чтобы у ВСУ было оружие.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — пригрозил Зеленский.

В конце февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. Он отметил, что Украина нарушает положения Соглашения об ассоциации с ЕС и действует «в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией», пытаясь спровоцировать перебои в поставках и рост цен на топливо.

