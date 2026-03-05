Международный женский день в 2026 году: что мы празднуем 8 марта и как отдыхаем?

8 Марта — самый романтичный праздник весны, наполненный цветами, комплиментами и улыбками. Однако его первоначальный смысл был далек от романтики: дата долгое время символизировала борьбу женщин за свои права. Как в календаре появился Международный женский день, почему он изменил свой начальный смысл и как его отмечают в разных странах — в материале «Газеты.Ru».

8 Марта в 2026 году: выходные дни

В 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье. В таких случаях выходной переносится. В этом году россияне получают дополнительный день отдыха в марте.

График выходных в марте в 2026 году:

* 7 и 8 марта (суббота и воскресенье) — выходные дни.

* 9 марта — нерабочий праздничный день.

История Международного женского дня: от протестов до букетов

История 8 марта — удивительный пример того, как политический по своей сути праздник на протяжении столетия может полностью трансформировать собственное содержание, при этом сохранив устойчивую дату и массовое признание, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

История праздника началась с борьбы женщин за те права, которые сегодня кажутся нам естественными, однако добиться их было непросто.

Истоки: «Хлеб и розы» для работниц

Все началось в XIX веке, когда женщины в Европе и США работали на фабриках по 16 часов в день за гроши. Первые их протесты прошли еще в 1857 году в Нью-Йорке: текстильщицы требовали сокращения рабочего дня и человеческих условий труда. Но настоящий прорыв случился 8 марта 1908 года.

«В этот день работницы нью-йоркских швейных фабрик вышли на демонстрацию, скандируя лозунг «Хлеб и розы!». Они требовали сокращения рабочего дня, установления равной оплаты труда и предоставления избирательных прав. Событие произвело большое впечатление на участниц международного социалистического движения», — подчеркнула Надежда Капустина.

«Хлеб» символизировал экономическую справедливость, «розы» — право на достойную жизнь.

Эти протесты вдохновили на борьбу Клару Цеткин и Розу Люксембург — немецких социалисток, революционерок и феминисток. В 1910 году на Второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила учредить особый день солидарности трудящихся женщин. Ее предложение было поддержано женщинами-делегатами из 17 стран. Однако конкретная дата тогда еще не была закреплена. Праздник отмечали то в марте, то в феврале, и лишь в 1917 году дату окончательно связали с 8 марта.

Клара Цеткин и Роза Люксембур IMAGO/Global Look Press

Революционный поворот: 8 марта 1917 года

Решающую роль в истории праздника сыграла Россия. 8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю), во время Первой мировой войны, работницы в Петрограде вышли на митинг под лозунгом «Хлеба и мира!». Эта забастовка стала одной из ключевых точек Февральской революции, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, специалист по научным исследованиям, управляющий партнер агентства данных и коммуникаций Pearls Елена Малышева.

Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День. Журнал «Нива» (март 1917 год). Фотокопия. Владимир Минкевич/РИА Новости

«Забастовка работниц текстильных фабрик с требованиями «хлеба и мира» запустила процесс, приведший к падению российской монархии. В этом есть определенный исторический парадокс: дата, ставшая катализатором масштабных перемен, со временем превратилась в один из самых аполитичных календарных праздников», — подчеркнула эксперт.

В 1921 году коммунистки на конференции в Москве официально закрепили за праздником дату 8 марта в память о тех событиях.

Советская трансформация: от политики к романтике

На протяжении первых десятилетий советской власти праздник имел отчетливое идеологическое звучание.

«В этот день газеты публиковали материалы о достижениях женщин в промышленности и науке, проводились торжественные собрания на предприятиях, а сам праздник воспринимался как напоминание о революционной борьбе за равноправие. Символика тех лет была далека от цветов и подарков, а речь шла о политическом высказывании, о демонстрации завоеваний социализма в области женской эмансипации. Очень ярко подчеркивалась роль женщины как полноценного участника общественного производства», — пояснила Надежда Капустина.

СССР. Москва. Воспитанники детского сада механического завода «Самоточка» во время поздравления работниц завода с Международным женским днем, 1931 год ТАСС

Но за несколько десятилетий праздник утратил феминистский подтекст. К 1960-ым он превратился в «женский день» с цветами, конфетами и приятными посиделками.

Смысл 8 марта менялся вместе с эпохой. Вначале это был день солидарности и борьбы за равноправие — право голоса, доступ к образованию, профессиям, к управлению и участию в принятии решений. Женщины выходили с конкретными требованиями, потому что их экономическая зависимость и политическая невидимость были системной нормой. В советский период праздник встроился в государственную идеологию. Елена Малышева политолог

Государственная риторика прославляла вклад женщин в развитие общества, но не касалась их реального положения, отмечает эксперт. Формально равноправие закрепили: женщины получили избирательные права, доступ к высшему образованию, возможность работать в промышленности, науке, управлении. Однако вместе с этим закрепился и образ «универсальной» женщины — одновременно передовой работницы и безупречной матери, говорит Елена Малышева:

«По факту это означало двойную занятость. Женщина должна была полноценно участвовать в экономике, выполнять производственные нормы, строить карьеру и при этом нести ответственность за дом, детей и быт. День солидарности в борьбе за права постепенно превратился в день благодарности за способность «успевать все».

8 марта в нашей стране стало, по сути, днем восхищения женской выносливостью. Вместо разговора о перераспределении ответственности общество начало благодарить женщин за способность выдерживать двойную нагрузку, как будто именно в этом и заключается их главная роль.

Парадоксально, но примерно в это же время на Западе 8 Марта вновь стало символом борьбы за равноправие. В 1975 году ООН официально закрепила за ним статус Международного женского дня, подчеркнув необходимость достижения гендерного равенства во всем мире.

Москва. 7 марта 1975 г. Накануне празднования Международного женского дня в Москве состоялось торжественное собрание партийных, советских и общественных организаций. ТАСС

8 марта в ХХI веке: что мы отмечаем сейчас?

В современной России смысл 8 марта окончательно сместился в сторону бытового и символического сценария.

«На протяжении десятилетий в общественном сознании закреплялась идея, что ключевые вопросы равноправия уже решены – женщины имеют доступ к образованию, могут строить карьеру, участвуют в политике. На этом фоне сама постановка вопроса о системных проблемах женщин стала восприниматься как избыточная или даже конфликтная», — подчеркивает политолог Елена Малышева.

По словам эксперта, женщина в этот день оказывается не субъектом высказывания, а объектом внимания — ее благодарят, украшают, идеализируют. Сам факт расстановки ролей, в которой женщина молча принимает поздравления, прямо противоречит исторической логике даты, возникшей как форма коллективного требования прав. Праздник стал максимально «безопасным»: говорить о «прекрасной половине», нежности и весне значительно проще, чем о неравной оплате труда, «стеклянном потолке» в карьере или неравномерном распределении домашней работы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Комфортная модель даты предполагает благодарность и комплименты вместо разговора о правах и возможностях. В результате 8 марта все чаще воспринимается как день, когда женщину нужно порадовать, а не как дату, напоминающую о ее политической и социальной субъектности. Зачем предлагать женщине равную с мужчинами оплату труда, если можно раз в год откупаться от нее букетом тюльпанов? Елена Малышева политолог

Коммерциализация усилила этот сдвиг. Индустрия подарков, рекламы и корпоративных мероприятий встроила 8 марта в потребительский календарь, где главная задача – создать атмосферу и стимулировать покупки. В результате первоначальный контекст солидарности и борьбы оказался практически вытеснен культурным сценарием.

Тем не менее, исторически 8 марта — это дата про право женщин быть не объектами поздравлений, а полноценными участницами социальной и политической жизни, формулировать требования к власти и обществу, влиять на решения и отстаивать свои интересы, обращает внимание политолог.

«Важно помнить, что права никогда не закрепляются окончательно и автоматически. Они поддерживаются институтами, культурой и общественным вниманием. Как только разговор о равных возможностях исчезает из повестки, неизбежно возникает откат в зарплатах, в представительстве, в доступе к ресурсам. Поэтому возвращение к историческому контексту 8 марта – это не попытка «политизировать праздник», а способ напомнить о его исходной природе», — считает эксперт.

Как празднуют Международный женский день в России и в мире

Россия — день заботы и любви

В России 8 Марта — государственный праздник и выходной с 1965 года. Хотя феминистская повестка в последние десятилетия стала вновь актуальной, в российском массовом сознании не произошло разворота в восприятии смысла праздника. 8 Марта остается в первую очередь днем, когда мужчины дарят женщинам цветы и подарки в знак заботы, любви и уважения.

Но все же пожелания «радовать своей красотой и служить мужчинам надежной опорой» уже выглядят архаично и уходят в прошлое.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Италия — только для девочек

В Италии 8 марта принято устраивать веселые девичники. Подруги или коллеги собираются в ресторанах, кафе и барах. Как правило, в этот день дам ждут приятные скидки. Некоторые заведения в качестве бонуса включают в меню бесплатный мужской стриптиз. Этот день не является государственным праздником. Поэтому, если он выпадает на будни, посиделки планируются на вечер.

Япония — сразу два женских дня

В Японии праздники, посвященные женщинам, отмечаются дважды, и оба раза в марте. Сначала 3-го числа проходит День девочек, или День кукол. Жители Страны восходящего солнца наряжают кукол и устраивают среди них конкурсы красоты. А 14 марта отмечают Белый день, когда мужчины дарят подарки своим возлюбленным. Это своего рода ответ на 14 февраля, День всех влюбленных.

Китай — национальный женский день отдыха

В Китае Женский день отмечается с 1949 года. Традиции празднования имеют много общего с российскими. В этот день женщинам и девушкам дарят подарки, цветы и сладости, а сотрудницы освобождаются от работы. Праздник принято проводить в кругу семьи. Все домашние обязанности стараются взять на себя мужчины.

Cheng Quan/XinHua/Global Look Press

Куба — день Матери Кубы

На Кубе это государственный праздник, подчеркивающий уважение к роли женщин в истории страны. В 1959 году 8 марта было провозглашено днем признания заслуг кубинок в борьбе за независимость. Особое внимание уделяется вкладу Марианны Грахалес Куэльо — кубинской патриотки, которая стала в стране символом женской отваги и героизма. Также Грахалес называют Матерью Кубы.

Мексика — протесты вместо праздника

В Мексике же женщины отказываются отмечать Международный женский день. Единственная «традиция» празднования, которая сохраняется в последние годы, — массовые демонстрации. Акции протеста направлены на привлечение внимания к высокому уровню насилия и социальному неравенству в стране. Организации, которые проводят марши, подчеркивают, что они «кричат» о своих проблемах не только 8 марта, но и каждый день, продолжая борьбу за справедливость и равные права.

Paola Santoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подарки на 8 марта: 10 вариантов

shine.graphics/Shutterstock/FOTODOM

* Цветы. Классический подарок вне времени. Подберите букет из любимых цветов женщины или оригинальную композицию в стильной упаковке.

* Ювелирные украшения. Если кошелек позволяет, подарите на 8 марта серьги, кольцо, подвеску или другое украшение. Такой подарок оценят многие.

* Подарочный сертификат. Отличный вариант, дающий женщине возможность самой выбрать то, что хочется. Можно презентовать сертификат на покупку косметики, одежды, в спа-салон или на мастер-класс.

* Аромасвечи или диффузоры. Недорогой, но приятный подарок. Поможет создать уютную атмосферу в доме.

* Книга. Если знаете предпочтения женщины в литературе, подарите ей книгу любимого автора. Можно выбрать как обычное издание, так и коллекционное.

* Набор шоколада или конфет. Этот вариант подойдет сладкоежкам. Особенно, если конфеты ручной работы.

* Аксессуары для телефона. Чехол, наушники, зарядное устройство будут всегда кстати.

* Дорогой чай или кофе. Полезный и вкусный подарок для любительниц чая и кофе.

* Настольная игра. Если вы знаете, что женщина любит настольные игры, порадуйте ее чем-то новеньким.

* Персонализированный подарок. Кружка, футболка или декоративная подушка с особенной надписью, сделанной специально для нее, — всегда ценится. Такой подарок уникален, но заказывать его лучше заранее.