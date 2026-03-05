Размер шрифта
Армия

Путин рассказал, в каких условиях приходится работать участникам СВО

Путин назвал суровыми условия, в которых работают участники СВО на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, приходится работать в очень суровых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства высказался о ситуации на фронте во время встречи с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе военными корреспондентами и медиками.

«Условия, в которых ребята воюют, несут службу, они очень суровые. Это понятно», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что военнослужащие, в том числе, преодолевают водные преграды и спят на земле. Как отметил президент, бойцы Вооруженных сил РФ выполняют тяжелую и опасную для жизни работу.

23 февраля российский лидер принял участие в церемонии вручения государственных наград военнослужащим министерства обороны РФ и Росгвардии. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия в данный момент сражается за правду и свое будущее. Он добавил, что «на передовой этой борьбы» находятся сильные и самоотверженные люди в лице солдат и офицеров.

Ранее Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО.

 
