Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Финляндия не видит перспективы открытия границы с Россией

Финляндия увольняет сотрудников на пограничных переходах с Россией
IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Таможня Финляндии готовится к увольнению сотрудников на границе с Россией, поскольку не видит перспектив открытия пограничных переходов. Об этом сообщило Главное таможенное управление страны.

В ведомстве напомнили, что пункты пересечения на восточной границе страны закрыты с декабря 2023 года, из-за чего таможенная служба не могла работать на них. Исключение составили пункты Вайниккала и Ниирала.

Также ведомство указало, что вместо работы на рубежах сотрудников переводили в командировки организаций-партнеров или на порты южного и западного побережий, где объемы работы также выросли из-за закрытия границы с РФ. По информации ведомства, цель этих действий заключалась в том, чтобы сохранить квалификацию сотрудников.

«Теперь, когда дополнительное финансирование расходов на размещение сотрудников закончилось, закрытие пунктов перехода продолжается уже третий год, а перспективы открытия пунктов пересечения нет», — отметили в пограничной службе.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей до получения дополнительных указаний. Вплоть с ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в намеренном направлении просителей убежища к границе.

Ранее экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!