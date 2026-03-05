Финляндия не видит перспективы открытия границы с Россией

Таможня Финляндии готовится к увольнению сотрудников на границе с Россией, поскольку не видит перспектив открытия пограничных переходов. Об этом сообщило Главное таможенное управление страны.

В ведомстве напомнили, что пункты пересечения на восточной границе страны закрыты с декабря 2023 года, из-за чего таможенная служба не могла работать на них. Исключение составили пункты Вайниккала и Ниирала.

Также ведомство указало, что вместо работы на рубежах сотрудников переводили в командировки организаций-партнеров или на порты южного и западного побережий, где объемы работы также выросли из-за закрытия границы с РФ. По информации ведомства, цель этих действий заключалась в том, чтобы сохранить квалификацию сотрудников.

«Теперь, когда дополнительное финансирование расходов на размещение сотрудников закончилось, закрытие пунктов перехода продолжается уже третий год, а перспективы открытия пунктов пересечения нет», — отметили в пограничной службе.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей до получения дополнительных указаний. Вплоть с ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в намеренном направлении просителей убежища к границе.

Ранее экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией.