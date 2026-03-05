Размер шрифта
В Кремле ответили на вопрос о «зеленом свете» на задержание высокопоставленных чиновников

Песков о задержании Цаликова: правоохранители делают свою работу
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщает журналист Александр Юнашев.

Корреспондент кремлевского пула спросил у Пескова, означает ли задержание Цаликова, что силовикам дали «зеленый свет» на работу с высокопоставленными чиновниками.

«Никогда красного света не было. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — сказал представитель Кремля.

5 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Цаликова. В ведомстве уточнили, что он обвиняется в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищения бюджетных средств. Кроме того, ему предъявлены обвинения в 12 эпизодах растраты, а также в легализации похищенного и взяточничестве. Военный чиновник задержан. В данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Журналисты выяснили, что Цаликов и его семья владеют рядом объектов недвижимости, в том числе участком земли с лесом в элитной деревне Раздоры в Московской области стоимостью более миллиарда рублей.

Ранее адвокат раскрыл, какой срок грозит Цаликову.

 
