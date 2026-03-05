В Коми бывшего полицейского обвинили в раскрытии гостайны

ФСБ: в Коми экс-сотрудник полиции обвиняется в раскрытии гостайны

Бывший сотрудник одного из районных подразделений управления МВД России по Республике Коми обвиняется в раскрытии государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным следствия, обвиняемый раскрыл лицу, не имеющему допуск к секретным сведениям, информацию о формах и методах работы оперативного подразделения МВД. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны.

В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

В феврале сотрудники УФСБ по Оренбургской области задержали заместителя начальника отдела уголовного розыска МУ МВД «Оренбургское». Мужчину подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

По версии следствия, в январе 2025 года полицейский передал закрытую информацию участникам организованной преступной группы. Как рассказали в силовых структурах, эта группа занималась вымогательством денежных средств у участников специальной военной операции.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейского обвинили в разглашении гостайны.