В Коми бывшего полицейского обвинили в раскрытии гостайны

Бывший сотрудник одного из районных подразделений управления МВД России по Республике Коми обвиняется в раскрытии государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным следствия, обвиняемый раскрыл лицу, не имеющему допуск к секретным сведениям, информацию о формах и методах работы оперативного подразделения МВД. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны.
В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
В феврале сотрудники УФСБ по Оренбургской области задержали заместителя начальника отдела уголовного розыска МУ МВД «Оренбургское». Мужчину подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
По версии следствия, в январе 2025 года полицейский передал закрытую информацию участникам организованной преступной группы. Как рассказали в силовых структурах, эта группа занималась вымогательством денежных средств у участников специальной военной операции.
Ранее в Нижнем Новгороде полицейского обвинили в разглашении гостайны.