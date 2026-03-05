Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В Иране заявили об ударе по военной базе США

Mehr: Иран ударил по военно-морской базе США в Бахрейне

Несколько ракетных ударов нанес Иран по военно-морской базе США Аль-Джуфайр в Бахрейне, сообщает иранское агентство Mehr.

«Несколько минут назад ракета Ирана поразила американскую базу в Бахрейне», — сказано в публикации.

После попадания начался пожар и потянулся густой дым, о чем свидетельствуют видео, снятые недалеко от военной базы.

Отмечается, что в результате атаки пострадали также объекты национальной нефтекомпании Bahrain Petroleum Company (BAPCO).

До этого иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что Иран нанес удары по нескольким десяткам военных целей США на Ближнем Востоке. По словам журналистов, во время 18-й волны операции «Правдивое обещание 4» были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!