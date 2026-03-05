В Иране заявили об ударе по военной базе США

Несколько ракетных ударов нанес Иран по военно-морской базе США Аль-Джуфайр в Бахрейне, сообщает иранское агентство Mehr.

«Несколько минут назад ракета Ирана поразила американскую базу в Бахрейне», — сказано в публикации.

После попадания начался пожар и потянулся густой дым, о чем свидетельствуют видео, снятые недалеко от военной базы.

Отмечается, что в результате атаки пострадали также объекты национальной нефтекомпании Bahrain Petroleum Company (BAPCO).

До этого иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что Иран нанес удары по нескольким десяткам военных целей США на Ближнем Востоке. По словам журналистов, во время 18-й волны операции «Правдивое обещание 4» были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.