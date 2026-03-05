Размер шрифта
Памфилова высказалась о будущем президенте России

Памфилова допустила, что президентом России в будущем может стать женщина
Shamil Zhumatov/Reuters

Гипотетически президентом России в будущем может стать женщина. Подобный вариант развития событий допустила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, выступая на сессии в рамках «Форума в большом городе», пишет РИА Новости.

«Гипотетически все может быть… Понимаете, как вам сказать, гипотетически — да, но будем исходить из реальности», — сказала она, отвечая на вопрос, может ли женщина стать президентом РФ.

При этом глава ЦИК добавила, что сегодня, когда страна переживает «труднейший момент в истории», очень важно поддерживать президента РФ Владимира Путина. По ее словам, в условиях «глобальной войны и беспрецедентных санкций» России «нужен сильный лидер», каким является Путин.

Памфилова выразила уверенность, что Россия добьется безоговорочной победы и никто больше не будет покушаться на суверенитет нашей страны. Она отметила, что тогда женщина «вполне возможно» сможет стать президентом РФ.

До этого Владимир Путин заявил, что постоянно думает о своем преемнике и оценивает потенциал каждого вероятного кандидата на свое место. При этом глава государства добавил, что в конечном счете выбор должны будут сделать россияне.

Путин отметил, что в стране должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет тот, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

Ранее Путин раскрыл, перед кем впервые преклонил колено.

 
