Пожарные спасли кошку, которая провела две недели запертой внутри стены

В Ирландии хозяева потеряли кошку и нашли ее спустя 2 недели внутри стены дома
В Ирландии пожарные спасли кошку, которая провела две недели запертой внутри стены дома, пишет UPI.

Как сообщила пожарная служба города Корк в социальных сетях, вызов поступил около четырех часов утра. Хозяева дома услышали мяуканье из стены и поняли, что это их кошка, пропавшая около двух недель назад.

Прибывшие на место пожарные использовали тепловизионную камеру, чтобы определить точное местоположение животного внутри конструкции. После этого они аккуратно сделали отверстие в стене и смогли достать питомца.

По словам спасателей, операция прошла успешно: кошку извлекли без серьезных повреждений и сразу же вернули владельцам.

«Мы рады сообщить, что ее благополучно спасли и воссоединили с очень облегченными и счастливыми хозяевами», — говорится в сообщении пожарной службы.

Ранее мужчина заработал $23 тысячи на услугах по уходу за кошками.

 
