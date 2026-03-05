«Не хочу быть маргиналом». Женоненавистника Маркаряна отправили в колонию за реабилитацию нацизма

Скандально известного блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна признали виновным в реабилитации нацизма. Столичный суд отправил его в колонию на 4 года и 6 месяцев за оскорбление памяти героя СССР Александра Матросова, при этом прокурор запрашивал почти 7 лет лишения свободы. Блогер в свою очередь просил не отправлять его за решетку. Маркарян подчеркнул, что не хочет быть «фриком и маргиналом» и намерен стать «примером для других».

«Этот урок я усвоил на всю жизнь»

Московский городской суд признал блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и отправил его в исправительную колонию на 4 года и 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В дополнение к лишению свободы суд запретил 30-летнему блогеру администрировать сайты в течение четырех лет. Однако прокуратура рекомендовала назначить Маркаряну более строгое наказание — 6 лет и 10 месяцев лишения свободы, а также пять лет запрета на администрирование интернет-ресурсов, пишет РИА Новости.

Следователи установили, что в марте прошлого года Маркарян опубликовал видеоролик, в котором раскритиковал самопожертвование героя СССР Александра Матросова, который в годы Великой Отечественной войны закрыл собой амбразуру немецкой огневой точки. В результате блогеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»)

Маркарян согласился с предъявленным обвинением, раскаялся и полностью признал свою вину. По информации SHOT, блогер в суде заявил, что «не хочет быть фриком и маргиналом» и «будет делать все, чтобы исправить содеянное». Он обратил внимание, что полностью содержит семью и недавно его супруга родила вторую дочь. В связи с этим Маркарян просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Приношу извинения, чьи чувства были задеты. Я был неправ. Мне стыдно за это. Этот урок я усвоил на всю жизнь. Я не хочу быть фриком и маргиналом, я хочу помогать обществу, где я вырос. Я хочу доказать свое раскаяние и быть примером для других. Как мужчина я пройду этот этап, но мои дочери… Я прошу ради них обдумать решение», — цитирует его Mash.

По информации ТАСС, организация ветеранов получила извинения от Маркаряна и приняла их. Представители объединения заявили о том, что блогер изменился. Кроме того, как выяснилось на судебном заседании, он создал Центр патриотического воспитания.

Адвокат блогера подчеркнул, что Маркарян постоянно помогал ветеранам, бойцам СВО, детям-инвалидам и сиротам. Причиной совершения преступления стала «заносчивость» его подзащитного, считает он.

Дело рассматривалось в особом порядке.

Маркаряна задержали 23 августа 2025 года на Можайском шоссе в районе подмосковной Кубинки. В этот момент блогер прятался в багажнике автомобиля и хотел покинуть территорию России. По предварительной информации, девушка, которая пыталась вывезти блогера, была «библиарием» на одном из его курсов. Однако Маркарян назвал ложью информацию о том, что он находился в багажнике.

«Никакого багажника не было, и если вы запросите видео с регистратора ДПС, то все это увидите. То, что говорят в СМИ об этом, — полная ложь», — отмечал он.

После задержания Маркарян неоднократно менял показания по предъявленному обвинению: изначально отрицал, что на скандальной видеозаписи именно он, однако впоследствии признал вину и объяснил свое высказывание тем, что находился в депрессии.

Чем прославился Маркарян?

Маркарян родился в Самаре в 1995-м. В 2014-м он начал карьеру в блогосфере и получил известность после оскорбительных высказываний в адрес женщин и критики института брака. Он открыто заявлял об интеллектуальном превосходстве мужчин и обвинял женщин в склонности к манипуляциям.

«Женщина никогда не чувствует опасности физического конфликта, поэтому у нее отсутствуют тормоза фильтровать свой гнилой, поганый базар», — говорил Маркарян.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращала внимание, что блогер «несет какую-то дичь».

Кроме того, в СМИ обсуждались неоднозначные заявления Маркаряна о связях с несовершеннолетними девочками, которые сам блогер позже назвал иронией.

В январе 2025 года московская прокуратура нашла интервью, в котором Маркарян открыто призывал к совершению терактов на территории РФ с применением беспилотников. В одном из видео он говорил, что «Москву, Красную площадь будут бомбить» .

По оценке ведомства, Маркарян «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма». В связи с этим прокуратура требовала возбудить в отношении блогера дело за призывы к террористической деятельности.

В конце ноября 2025-го, когда Маркарян находился в следственном изоляторе, Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек его к административной ответственности за пропаганду психотропных веществ (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). Ему назначили штраф — 15 тысяч рублей.