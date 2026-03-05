Курица превратилась в петуха и стала изгоем среди сородичей

Bild: курица в Германии превратилась в петуха и начала кукарекать

В Германии курица начала вести себя как петух: она перестала нести яйца, изменила внешний вид и стала кукарекать по утрам, пишет Bild.

Курица по кличке Петра долгое время жила в стае и считалась обычной несушкой. Однако после того, как не стало единственного петуха в курятнике, поведение птицы начало меняться.

Петра стала кукарекать, иногда даже по ночам. Со временем у нее увеличился гребень, стали заметнее мочки под клювом, появились длинные заостренные перья, характерные для петухов, а также укрепились шпоры. Птица перестала нести яйца и заметно выросла, став изгоем среди сородичей. В итоге ее стали называть Питером.

Однако новый «петух» вызвал недовольство соседей. По словам специалиста по здоровью животных и основательницы приюта для животных Heile Seele Анн-Кристин Пабст, кукареканье стало настолько громким, что жители начали жаловаться.

Пабст узнала о ситуации через социальные сети и согласилась принять птицу в своем приюте, где она вместе с волонтерами заботится примерно о 200 животных. Хотя приют уже переполнен, для необычного «петуха» сделали исключение.

Ветеринар-орнитолог профессор Михаэль Лирц объяснил, что подобные случаи хоть и редки, но известны науке. Иногда у курицы из-за возрастных изменений или заболеваний снижается функция яичников, что приводит к падению уровня эстрогена и изменению гормонального баланса. В результате у птицы могут появляться внешние признаки и поведение, характерные для петухов — например, увеличение гребня, изменение оперения и кукареканье. При этом генетически птица остается самкой, подчеркнул специалист.

Ранее жительница Британии опасается за жизнь своего петуха из-за недовольного соседа.