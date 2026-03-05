Россиянка пыталась спрятаться от приставов в землянке

В Томской области судебные приставы нашли 41-летнюю жительницу города Колпашево, которая скрывалась от них в землянке на окраине города. Об этом сообщает УФССП по Томской области.

Томичка получила в наследство квартиру, но не оформила регистрацию, за что ей назначили штраф. Должница перестала появляться по адресу, указанному в документах, и ее объявили в розыск.

Полиция подсказала, что женщину иногда видят в одном из районов на окраине города. При обходе территории местная жительница указала приставам на пустырь. Там обнаружили тропинку, ведущую к строению, похожему на вход в погреб, из трубы шел дым. Внутри находилась разыскиваемая — она топила печь-буржуйку.

Если в течение ближайших дней она не приступит к отбыванию наказания, у приставов возникнут основания для составления протокола и передачи его в суд для привлечения должницы к ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ.

Ранее петербургский алиментщик спрятался от приставов в диване, но его нашли.