Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Россиянка пыталась спрятаться от приставов в землянке

В Томской области женщина пряталась от приставов в землянке и-за штрафа
УФССП Томской области

В Томской области судебные приставы нашли 41-летнюю жительницу города Колпашево, которая скрывалась от них в землянке на окраине города. Об этом сообщает УФССП по Томской области.

Томичка получила в наследство квартиру, но не оформила регистрацию, за что ей назначили штраф. Должница перестала появляться по адресу, указанному в документах, и ее объявили в розыск.

Полиция подсказала, что женщину иногда видят в одном из районов на окраине города. При обходе территории местная жительница указала приставам на пустырь. Там обнаружили тропинку, ведущую к строению, похожему на вход в погреб, из трубы шел дым. Внутри находилась разыскиваемая — она топила печь-буржуйку.

Если в течение ближайших дней она не приступит к отбыванию наказания, у приставов возникнут основания для составления протокола и передачи его в суд для привлечения должницы к ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ.

Ранее петербургский алиментщик спрятался от приставов в диване, но его нашли.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!