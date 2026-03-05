«США открыли второй фронт». Что будет с переговорами по Украине, если война в Иране затянется

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года

Сергей Лавров заявил, что «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно испаряется, однако заверил, что трехсторонние встречи по украинскому вопросу не были ширмой. Сами переговоры, как ранее сообщил Владимир Зеленский, сейчас «на паузе» из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как долго он продлится и что будет с российско-украинским урегулированием дальше — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «дух Анкориджа» в переговорном процессе по Украине испаряется.

«Дух — это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», — отметил министр.

При этом Лавров заверил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием США не являются ширмой и сейчас российская сторона находится в прямом контакте с американскими коллегами.

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой », — сказал глава МИД.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что новый раунд трехсторонних встреч с участием США, России и Украины должен состояться 5–6 марта. Однако вечером 4 марта он сообщил, что переговоры находятся на паузе из-за военной операции США и Израиля против Ирана .

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — заверил Зеленский.

Возобновятся ли переговоры?

Несмотря на военную операцию США в Иране, переговоры по Украине в трехстороннем формате должны будут возобновиться. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Насколько бы Соединенные Штаты не завязли в конфликте на Ближнем Востоке, переговоры по Украине будут продолжаться. Проблема с вынужденными отсрочками связана с тем, что переговорщики, которые были задействованы во встречах по украинскому конфликту, также принимали участие и в переговорах с Ираном . Очевидно, что сейчас они не могут быстро переключиться на украинский трек», — пояснил депутат.

При этом Чепа не исключает, что военная операция Соединенных Штатов в Иране негативно скажется на «доверии Вашингтону» в рамках переговорного процесса.

«Конфликт США и Ирана окажет определенное влияние на ход переговоров по Украине. В том смысле, что сейчас у Москвы могут возникнуть вопросы доверия Вашингтону в качестве беспристрастного, честного медиатора», — заключил депутат.

Американского президента Дональда Трампа сейчас становится очень трудно представлять «фигурой компромиссов», которая действительно может успешно руководить мирными переговорами, подтвердил «Газете.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Тема российско-украинских переговоров сейчас стремительно отходит на задний план. В первую очередь потому, что Соединенные Штаты чудовищно дискредитированы в качестве так называемого посредника. Происходит стремительная потеря духа Анкориджа и в принципе потеря доверия американскому государству», — сказал политолог.

По его мнению, без американского давления на Киев Зеленский не захочет возобновлять переговоры, так как ему самому это невыгодно.

«Для Зеленского текущая обстановка — это прекрасный момент, чтобы вообще не касаться переговоров. Все заняты Ближним Востоком, а значит, можно не делать вид, что хочется договариваться с Москвой, и продолжать набивать себе карманы», — заключил Колташов.

Скорее всего, попытки возобновить трехсторонние переговоры по Украине еще будут, но они окажутся безрезультатными , считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Я думаю, что какие-то переговоры, конечно, возобновятся. Другое дело, что я совершенно не верю, что эти переговоры будут сколько-нибудь продуктивными, даже если это будет самый высокий уровень контактов наподобие Анкориджа», — сказал эксперт.

«С другой стороны, конечно, пауза из-за Ирана, возможно, будет долгой. Дональду Трампу банально некем работать, ему некого посылать на переговоры по украинскому вопросу , кроме тех же [Стивена] Уиткоффа и [Джареда] Кушнера, а они сейчас заняты Ираном», — пояснил Дробницкий.

Однако даже самые авторитетные переговорщики, как Уиткофф, сейчас несколько дискредитированы, считает политолог.

«Уиткофф на днях сделал ряд очень противоречивых заявлений в отношении Ирана, которые дают повод сомневаться в нем как в переговорщике. Он заявил, что ему с самого начало было ясно, что переговоры с Ираном окончатся ничем. Но никто же не дает гарантии, что такое не повторится и в переговорах с Россией и Украиной», — заключил Дробницкий.

Война в Иране поглотила США

При этом появляется все больше признаков того, что Соединенные Штаты не смогут в короткие сроки закончить военную операцию в Иране. Газета Politico со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что в Вашингтоне планируют проводить операцию как минимум 100 дней.

«Представители Центрального командования ВС США обратились к руководству ведомства с просьбой направить в штаб-квартиру командования во Флориде дополнительное число военных разведчиков, чтобы поддерживать операцию против Ирана. Привлечение дополнительных специалистов говорит о том, что Вашингтон не был полностью готов к последствиям развязанного конфликта», — пишет Politico.

Кроме того, очевидной становится и нехватка вооружения. Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико в интервью для АВС заявила, что ракеты для систем THAAD закончатся у США в течение двух недель.

По данным представителей украинской промышленности, Пентагон и как минимум одно из правительств стран Персидского залива ведут переговоры о покупке перехватчиков украинского производства для защиты от атак иранских беспилотников . Об этом сообщила газета Financial Times.

«США использовали дорогостоящие ракеты «Пэтриот» для защиты от волн иранских беспилотников «Шахед». Но их запасы сокращаются, и они обращаются к опыту Киева в поисках более дешевого способа защиты от беспилотников», — говорится в материале.

Ресурсы США в плане вооружения крайне ограничены, особенно это касается ракет для систем ПВО, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Это большая региональная война, на которую Запад и США в частности должны будут потратить очень значительные ресурсы. Проблема в том, что ресурсов этих не только не хватает, но их и сложно перебрасывать. Если война с Ираном затянется даже на несколько недель, то американские запасы истощатся», — заявил политолог «Газете.Ru».

При этом Иран сейчас действует на опережение, разрушая энергосистему региона, а это 30% мировых поставок углеводородов, что еще больше осложняет ситуацию для западных экономик, отметил Колташов.

«Иран также наносит удары по американским базам в регионе. Каждая база — это, по сути, склад, куда американцы свозили оружие под личный состав, который мог в любой момент прибыть на место. Сейчас многие склады горят, а потому придется где-то искать другое оружие, забирать его с европейских складов», — пояснил политолог.

Колташов уверен, что в условиях войны с Ираном Вашингтон вряд ли будет уделять много времени украинскому вопросу, но это даже выгодно для России.

«По факту США открыли для самих себя и для всего Запада второй фронт, который будет перетягивать на себя все силы и внимание от конфликта на Украине. Для Москвы это даже выгодно, потому что мы сможем спокойно решать все поставленные цели на фронтах», — заключил эксперт.

Начав конфликт с Ираном, Дональд Трамп не только нажил себе проблем с репутационной точки зрения, но и вызвал недовольство американцев, добавил американист Рафаэль Ордуханян.

«Война с Ираном стала крайне непопулярной среди американцев. Республиканцы теряют голоса даже в таких штатах, как Техас. Лично Трамп, конечно, хочет закрыть какие-то собственные амбиции, победить в войнах, однако для Республиканской партии в целом это все плохая история. Именно поэтому вице-президент Джей Ди Вэнс никак не высказывается относительно Ирана. Он понимает, что ему еще в 2028 году баллотироваться», — сказал политолог.

По его мнению, «иранская авантюра Трампа» быстро не завершится и, скорее всего, принесет еще больше проблем самим Соединенным Штатам. Так что России стоит воспользоваться ситуацией и поставить точку в украинском вопросе, пока глобальный Запад отвлечен другой войной, считает Ордуханян.

«Я надеюсь, что мы скажем свое слово на полях сражений, пока Украина перестала быть приоритетом для глобального Запада. Мне кажется, что Трамп наглядно показал, что время переговоров и дипломатии подошло к концу. Новый миропорядок, который устанавливается, исключает фактически какие-либо переговоры», — заключил Ордуханян.