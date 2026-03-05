Умерла жена звезды «Отпетых мошенников»

Скончалась жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, 44-летняя Мария умерла 1 марта после борьбы с почечной недостаточностью.

Утверждается, что недавно ее состояние ухудшилось, и Сергей Аморалов сам привез супругу в больницу. Спасти ее не удалось.

Родные Марии Амораловой не комментировали сообщения.

Сергей и Мария познакомились в 2004 году, когда женщина работала моделью. К тому времени Мария окончила педагогический институт, прошла курсы телеведущих и изучала дизайн одежды. В 2008 году влюбленные сыграли свадьбу.

Накануне заслуженная артистка России Ольга Кириченко умерла в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло 5 марта в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина.

