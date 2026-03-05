Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

США не поддержали антироссийскую резолюцию МАГАТЭ

США выступили против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки РФ на энергетику Украины
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США выступили против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающей атаки на энергетику Украины. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Вашингтон впервые поступает таким образом.

«Мы не поддерживаем рассмотрение советом ненужной резолюции, не способствующей достижению мира между Украиной и Россией», — говорится в заявлении Соединенных Штатов.

Против резолюции проголосовал и Китай.

5 марта Международное агентство по атомной энергии приняло проукраинскую резолюцию по ядерной безопасности, она не несет юридических последствий. По данным источника ТАСС, 20 стран проголосовали «за», еще десять государств воздержались.

До этого МАГАТЭ подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Ранее Украина скрыла от МАГАТЭ технические проблемы Южно-Украинской АЭС.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!