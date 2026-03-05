США не поддержали антироссийскую резолюцию МАГАТЭ

США выступили против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки РФ на энергетику Украины

США выступили против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающей атаки на энергетику Украины. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Вашингтон впервые поступает таким образом.

«Мы не поддерживаем рассмотрение советом ненужной резолюции, не способствующей достижению мира между Украиной и Россией», — говорится в заявлении Соединенных Штатов.

Против резолюции проголосовал и Китай.

5 марта Международное агентство по атомной энергии приняло проукраинскую резолюцию по ядерной безопасности, она не несет юридических последствий. По данным источника ТАСС, 20 стран проголосовали «за», еще десять государств воздержались.

До этого МАГАТЭ подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Ранее Украина скрыла от МАГАТЭ технические проблемы Южно-Украинской АЭС.