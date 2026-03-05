В России рассказали о проблемах США с оружием в связи с войной в Иране

Ресурсы США для ведения войны в Иране крайне ограничены, особенно это касается ракет для систем ПВО. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Это большая региональная война, на которую Запад и США в частности должны будут потратить очень значительные ресурсы. Проблема в том, что ресурсов этих не только не хватает, но и их сложно перебрасывать. Если война с Ираном затянется даже на несколько недель, то американские запасы истощатся», — сказал политолог.

При этом Иран сейчас действует на опережение, разрушая энергосистему региона, а это 30% мировых поставок углеводородов, что еще больше осложняет ситуацию для западных экономик, отметил Колташов.

«Иран также наносит удары по американским базам в регионе. Каждая база это, по сути, склад, куда американцы свозили оружие под личный состав, который мог в любой момент прибыть на место. Сейчас многие склады горят, а потому придется где-то искать другое оружие, забирать его с европейских баз», — заключил политолог.

По данным представителей украинской промышленности, Пентагон и как минимум одно из правительств стран Персидского залива ведут переговоры о покупке перехватчиков украинского производства для защиты от атак иранских беспилотников. Об этом сообщила газета Financial Times.

«США использовали дорогостоящие ракеты «Патриот» для защиты от волн иранских беспилотников «Шахед». Но их запасы сокращаются, и они обращаются к опыту Киева в поисках более дешевого способа защиты от беспилотников», — говорится в материале.

