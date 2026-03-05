Размер шрифта
Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

Певица Спирс арестована за вождение в нетрезвом виде
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Бритни Спирс была арестована за пьяное вождение 4 марта. Об этом сообщает Page Six.

42-летнюю звезду заковал в наручники Калифорнийский дорожный патруль в округе Вентура (штат Калифорния). В 6 утра следующего дня Бритни Спирс освободили.

Она должна появиться в суде 4 мая. После ареста Спирс удалила свой профиль в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Несколько месяцев назад Бритни Спирс уже подозревали в вождении в нетрезвом состоянии. Исполнительница хита «Toxic», как следовало из записанных очевидцами видео, в октябре 2025 года вышла из ресторана и села на водительское сиденье своего черного BMW после того, как несколько человек попытались ее остановить.

Одна из свидетельниц заявила Page Six, что Бритни чуть не сбила ее подругу, выезжая с парковки. После, рассказывают очевидцы, певица лавировала между полосами движения, обгоняла машины и выезжала на велосипедную дорожку по пути домой.

Вскоре публикации видео Спирс разместила в социальных сетях заявление о том, что за рулем машины якобы была не она, а ее двойник.

Накануне сыновей Бритни Спирс впервые за долгое время заметили на публике.

Ранее Бритни Спирс продала свои песни за $200 млн.

 
