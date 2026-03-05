Жительницу Петербурга задержали за финансирование экстремистской организации

Жительница Санкт-Петербурга задержана по подозрению в финансировании организации ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным правоохранителей, 29-летняя россиянка призналась, что сделала несколько переводов в 2021 и 2022 годах, не зная, что организация признана экстремистской.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В конце января полковник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ Юрий Захаренко частично признал вину по делу о финансировании ФБК, заявив, что случайно отправил деньги этому фонду.

Полковник рассказал, что после запрета ФБК в России он решил проверить, не остались ли у него подписки на пожертвования средств этой организации. Для этого он направил запрос на их электронную почту, найденную в интернете, и получил ответ со ссылкой, которую счел сервисом проверки подписок. Перейдя по ней, Захаренко ввел данные своей банковской карты, однако после этого ресурс стал недоступен. Поскольку списаний средств сразу не произошло, он не придал этому значения.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал правозащитницу Ларису Захарову.