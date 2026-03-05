Размер шрифта
В Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения

The Guardian: ВОЗ подтвердила 13 нападений на объекты здравоохранения в Иране
Majid Asgaripour/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 10 случаев нападения на объекты здравоохранения в Иране и Ливане, произошедших на фоне военной операции США и Израиля. Об этом сообщает The Guardian.

Из материала следует, что в Иране были зафиксированы 13 атак на медицинские учреждения. Еще одно нападение произошло в Ливане.

«В Иране пострадали четыре машины скорой помощи, а больницы и другие медучреждения получили незначительные повреждения в результате ударов поблизости», — говорится в публикации.

По информации ВОЗ, в результате атак пострадали 25 медицинских работников. Еще четыре специалиста получили несовместимые с жизнью ранения.

5 марта газета The Washington Post написала, что США при проведении операции против Ирана выбирают цели для ударов с помощью искусственного интеллекта Claude, разработанного военной компанией Palantir. Нейросеть выявляет объекты на территории Исламской Республики и быстро определяет их приоритетность, отмечается в статье.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, объяснил американский лидер Дональд Трамп. В ответ на атаки Исламская Республика начала запускать ракеты и дроны по Израилю и авиабазам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее в России назвали цель военной операции США и Израиля против Ирана.

 
