Общество

Пьяный волгоградец похитил мужчину, угнал его авто и пытался сбежать от полиции

В Волгограде мужчина похитил собутыльника и сбежал от полиции через окно
В Волгоградской области задержали 34-летнего ранее судимого жителя Волжского, который похитил знакомого, запер его в багажник его же автомобиля и угнал машину, при попытке скрыться он попал в ДТП, а затем выпрыгнул с третьего этажа. Об этом сообщает СУ СК по Волгоградской области.

Инцидент произошел 7 февраля. Мужчины познакомились в баре, распивали спиртное, а утром подозреваемый вызвался подвезти нового знакомого на его машине. В пути вспыхнул конфликт — злоумышленник избил владельца, вытолкнул его из салона, а затем запер в багажнике.

Остановившись у ломбарда, он вышел, и пленник смог выбраться и позвать на помощь. Похититель обнаружил отсутствие мужчины и предпринял попытку замести следы. Для этого он снял с ближайшего авто госномера и установил их на угнанную машину.

По дороге он не справился с управлением и перевернулся. Во время задержания злоумышленник вбежал в подъезд, пытался вскрыть чужие квартиры. Заметив полицейских, угонщик выпрыгнул с третьего этажа, сломав пятки. В отношении волгоградца возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее пьяный россиянин выпрыгнул из окна, убегая от полиции, упал в сугроб и выжил.

 
