Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В Петрозаводске загорелся краеведческий музей

В Петрозаводске горит историческое здание музея природы Карелии

В центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал «КарелInform».

По данным журналистов, огонь разгорелся в Губернаторском парке. На месте инцидента работают спасательные службы, движение в районе пожара перекрыто.

В управлении МЧС России по Карелии сообщили, что здание музея находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было, отметили в ведомстве.

Утром 5 марта в Ленинградской области на ферме произошел пожар. Инцидент случился в деревне Черенковицы Волосовского района — загорелась кровля здания частной фермы на площади около 800 квадратных метров. Внутри в этот момент находилось порядка 100 животных. В результате пожара не выжили 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 20 коров.

Ранее в Казахстане произошел пожар в детском развлекательном центре.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!