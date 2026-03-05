В Петрозаводске загорелся краеведческий музей

В центре Петрозаводска произошел пожар в историческом здании музея природы Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал «КарелInform».

По данным журналистов, огонь разгорелся в Губернаторском парке. На месте инцидента работают спасательные службы, движение в районе пожара перекрыто.

В управлении МЧС России по Карелии сообщили, что здание музея находилось на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было, отметили в ведомстве.

Утром 5 марта в Ленинградской области на ферме произошел пожар. Инцидент случился в деревне Черенковицы Волосовского района — загорелась кровля здания частной фермы на площади около 800 квадратных метров. Внутри в этот момент находилось порядка 100 животных. В результате пожара не выжили 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 20 коров.

