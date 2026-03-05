Путин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем

Путин отметил особое отношение к женщинам в традициях почти всех народов России

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем и заявил об особом отношении к женщинам в традициях почти всех народов РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь связаны самые теплые, душевные отношения к маме, благодарность маме за жизнь, за воспитание, за внимание, за душевную теплоту. Это особое отношение к подругам, к женам», — сказал глава российского государства во время мероприятия по случаю 8 марта.

Кроме того, Путин с улыбкой отметил, что женщинам необходимо заботиться о детях, но и не только о них.

«Часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе», — добавил он.

Также в ходе этого мероприятия президент подчеркнул, что в России оценивают и всегда будут оценивать вклад того или иного человека вне зависимости от его пола.

До этого россиянок с наступающим Международным женским днем поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудницами правительства.

