В ЦСКА ответили на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в Telegram-канале «Футбольный биги» высказался по поводу обвинения «Краснодара» в проявлении расизма со стороны болельщиков армейцев.

«Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с «Краснодаром» с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес. Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно. При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование», — заявил Брейдо.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что высказывания болельщиков армейцев в адрес нападающего Джона Кордобы должны быть проверены на наличие расистского подтекста.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодар.

Ранее Александр Мостовой заявил, что универсального способа борьбы с расистскими криками болельщиков нет.