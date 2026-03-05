Губерниев назвал себя идеальным кандидатом на пост главы лыжной федерации России

Спортивнй обозреватель Дмитрий Губерниев заявил, что он является идеальным кандидатом на пост главы объединенной лыжной федерации. Его слова передает Sport24.

«Не будет никаких выборов в ФЛГР — будет объединенная федерация лыжных видов спорта, которую Елена Валерьевна Вяльбе не возглавит. Идеальный кандидат возглавить объединенную федерацию — это я. Но есть еще люди, которые аккумулируют ресурсы. Не исключено, что я с ними или с кем-то конкретно объединюсь. Поэтому объединенную федерацию лыж возглавит хороший человек», — сказал Губерниев.

В 2025 году Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Ранее Губерниев назвал Вяльбе мизантропкой из-за слов про Коростелева и Непряеву.