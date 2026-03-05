Размер шрифта
Экс-замминистра обороны Цаликова допросили по делу Тимура Иванова

РИА Новости: Цаликов давал показания по делу Тимура Иванова о растрате
Григорий Сысоев/ТАСС

Бывший замминистра обороны Руслан Цаликов давал показания по делу Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.

«Цаликова допрашивали по делу Тимура Иванова о растрате, по которому он уже был осужден. Цаликов давал показания еще год назад», — отметил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в отношении Цаликова возбуждено уголовное дело, его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственный комитет сообщил, что Цаликова обвиняют в создании преступного сообщества. Участники группы в период с 2017 по 2024 годы похитили бюджетные средства. Кроме того, ему вменяют 12 эпизодов растраты, легализацию похищенного и взяточничество.

Тем временем бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей, просит суд разрешить ему отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заявил, что хочет защитить Родину и отстоять свое имя. Иванов заявил о готовности «искупить кровью» вину и при необходимости отдать жизнь в зоне боевых действий.

Ранее журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет экс-замминистра обороны Цаликова.

 
