НАТО может вмешаться в конфликт в Иране. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Доступ в интернет в Иране отсутствует уже более 120 часов, следует из данных службы мониторинга NetBlocks.
Жилой комплекс «Бруджерди» в Тегеране, где работает RT, подвергся бомбардировке, съемочная группа в безопасности, сообщил RT.
Из Ирана через границу с Азербайджаном с 28 февраля выехали 259 россиян, сообщает агентство АПА.
ВС Ирана утром нанесли удар по американскому танкеру на севере Персидского залива, сообщает КСИР.
Иран нанес удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид в Израиле, говорится в заявлении армии, которое приводит агентство ISNA.
Президент США Дональд Трамп заявляет о готовности воевать с Ираном вечно, однако советники пытаются убедить его как можно скорее объявить победу, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Белый дом требовал ответить, продумал ли президент США Дональд Трамп заранее план окончания операции в Иране, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
⚡️Война в Иране может продлиться до сентября, пишет Politico. По данным газеты, Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.
Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax.
Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Иран заставит США пожалеть о том, что американскими ВМС в международных водах был потоплен иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 130 моряков, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран ночью запустил новый залп ракет в направлении Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам «Хезболлаы» в Бейруте. Американские СМИ сообщили, что курды начали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности исламской республики опроверг эту информацию. Россия предложила посредничество между Ираном и США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.