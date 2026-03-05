Размер шрифта
Политика

НАТО может вмешаться в конфликт в Иране. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Онлайн-трансляция конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке
Мальчик проходит мимо неразорвавшегося иранского снаряда, упавшего в поле на востоке Сирии, 4 марта 2026 года
Baderkhan Ahmad/AP

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана. ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране. Американские СМИ сообщили, что курды организовали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности Исламской Республики и власти Иракского Курдистана опровергли эту информацию. Россия предложила посредничество между Тегераном и Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

10:43

Доступ в интернет в Иране отсутствует уже более 120 часов, следует из данных службы мониторинга NetBlocks.

10:37

Жилой комплекс «Бруджерди» в Тегеране, где работает RT, подвергся бомбардировке, съемочная группа в безопасности, сообщил RT.

10:32

Из Ирана через границу с Азербайджаном с 28 февраля выехали 259 россиян, сообщает агентство АПА.

10:25

10:18

ВС Ирана утром нанесли удар по американскому танкеру на севере Персидского залива, сообщает КСИР.

10:11

Иран нанес удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид в Израиле, говорится в заявлении армии, которое приводит агентство ISNA.

10:06

Президент США Дональд Трамп заявляет о готовности воевать с Ираном вечно, однако советники пытаются убедить его как можно скорее объявить победу, сообщает CNN со ссылкой на источники.

10:00

9:57

Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.

9:49

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Белый дом требовал ответить, продумал ли президент США Дональд Трамп заранее план окончания операции в Иране, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

9:41

⚡️Война в Иране может продлиться до сентября, пишет Politico. По данным газеты, Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.

9:34

Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

9:28

Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

9:23

Иран заставит США пожалеть о том, что американскими ВМС в международных водах был потоплен иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 130 моряков, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

9:15

Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран ночью запустил новый залп ракет в направлении Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам «Хезболлаы» в Бейруте. Американские СМИ сообщили, что курды начали наземное наступление на западе Ирана. Секретарь Совета нацбезопасности исламской республики опроверг эту информацию. Россия предложила посредничество между Ираном и США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

 
