Азербайджан привел армию в полную боеготовность из-за атаки дронов. Кто запустил беспилотники?

Беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений. Иранские власти заявили, что непричастны к инциденту и считают, что за атакой может стоять Израиль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все подразделения вооруженных сил страны переведены в режим полной боевой готовности после атаки беспилотников, прилетевших со стороны Ирана на Нахичевань. Об этом он заявил на заседании Совбеза республики.

«Наши вооруженные силы — министерство обороны, Государственная пограничная служба, а также все другие силы специального назначения — приведены в состояние мобилизационной готовности номер один и должны быть готовы провести любую операцию», — подчеркнул глава государства.

Нота от Баку

Днем 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, нанесли удары по Нахичеванской автономной республике Азербайджана, сообщили в МИД страны.

Последствия падения иранского БПЛА на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане, 5 марта 2026 года Министерство обороны Азербайджана

Там уточнили, что один дрон попал в здание терминала аэропорта Нахичевани, второй упал рядом со школой в селе Шакарабад. В результате атаки повреждения получило здание воздушной гавани, а также пострадали двое мирных жителей.

«Это нападение на территорию Республики Азербайджан является нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе. Мы требуем от Исламской Республики Иран предоставить в кратчайшие сроки четкое объяснение по делу, провести соответствующее расследование и принять необходимые срочные меры, чтобы подобные атаки не повторялись в будущем», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД Азербайджана подчеркнули, что страна оставляет за собой право на ответные действия. Посла Ирана Моджтаба Демирчилу вызвали в министерство иностранных дел, где ему намерены вручить ноту протеста .

Заявление минобороны

Министерство обороны Азербайджана также сообщило, что атаку осуществили с территории Ирана. Сейчас специалисты изучают технические характеристики примененных дронов и обстоятельства произошедшего.

В Баку подчеркнули, что решительно осуждают действия иранской стороны, направленные против гражданских объектов на территории Азербайджана при отсутствии какой-либо военной необходимости. В минобороны заявили, что ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые меры реагирования для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданских и гражданской инфраструктуры, и эти акты нападений не останутся без ответа», — подчеркнули в минобороны.

Что известно о пострадавших

В результате атаки, по последним данным, пострадали четыре человека. Всех доставили в отделение неотложной помощи Республиканской больницы Нахичеванской автономной республики. Как рассказали в минздраве Азербайджана, всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, их состояние контролируют врачи.

По данным ведомства, сотрудник аэропорта, житель поселка Нехрам Бабекского района Асад Джафаров 1998 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму из-за взрывной волны. У него отмечаются проблемы со слухом, сейчас проводятся дополнительные обследования.

Житель Джульфинского района Мехди Аскеров 1996 года рождения получил ранение плеча. После оказания медицинской помощи он продолжает лечение в больнице.

Также пострадала жительница Нахичевани Рейхана Велиева 1986 года рождения — у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма.

Еще один житель города, Зульфугар Зульфугарлы 1996 года рождения, получил тупую травму задней поверхности грудной клетки.

«По информации врачей, состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет. Медицинские учреждения проводят необходимые лечебные мероприятия, и состояние пациентов находится под контролем. Общественности рекомендуется доверять только информации, распространяемой из официальных источников, таких как министерство здравоохранения Азербайджанской Республики», — добавили в минздраве.

Тегеран отверг обвинения

Главное командование Вооруженных сил Ирана опровергло сообщения о том, что беспилотники в сторону Азербайджана запустили иранские военные , сообщило агентство Tasnim.

«Исламская Республика… опровергает запуск дрона вооруженными силами в сторону Азербайджанской Республики», — следует из заявления.

В генштабе Ирана подчеркнули, что республика уважает суверенитет соседей, особенно мусульманских стран, и не направляла беспилотники на территорию Азербайджана.