Азербайджан после удара дрона закрыл часть воздушного пространства

Азербайджан закрыл часть воздушного пространства страны на 12 часов после атаки иранского беспилотного летательного аппарата на аэропорт в Нахичевани. Об этом говорится на сайте FlightRadar24.

Ограничения введены на территории южного сектора Бакинского района на границе с Ираном.

До этого министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Аббас Арагчи и Джейхун Байрамов по телефону обсудили инцидент с дронами, упавшими на территории Нахичеванской автономной республики. Глава МИД Ирана в ходе беседы с коллегой выразил сожаление в связи с тем, что в результате инцидента пострадали граждане Азербайджана.

5 марта на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане упали иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов врезался в аэропорт, еще один рухнул возле школы в селе Шекарабад. В результате ранения получили четыре человека, рассказали в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Комментируя ситуацию, Генеральный штаб армии Ирана обвинил Израиль в запуске данных БПЛА. Иранские военные утверждают, что Израиль осуществил провокацию, чтобы позднее обвинить Исламскую Республику.

Ранее президент Азербайджана заявил о полной боевой готовности страны.