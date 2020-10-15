Минздрав: почти каждый третий пациент с COVID-19 старше 80 лет умирает

Почти каждый третий пациент старше 80 лет, который заразился коронавирусом, умирает от осложнений. Об этом сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что COVID-19 является угрозой, прежде всего, для пациентов пожилого возраста. Видим резкое увеличение смертности в пожилом возрасте. Цифры просто катастрофические. Если младше 50 лет доля смертности представляет десятые доли процента, то старше 80 они могут достигать 27, даже 30 процентов», — сказала Ткачева.

По ее словам, риск умереть после заражения коронавирусом удваивается с увеличением возраста человека на каждые 7,5 лет.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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