В Волгограде нейтрализована готовившая взрывы ячейка террористов

В Волгограде нейтрализована группировка боевиков, планировавших в городе теракты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Как уточняется, задержания ее членов также состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и в Майкопе. В ходе операции были ликвидированы ее главарь и его сообщник.

Речь идет о террористической ячейке «Катиба Таухид валь-Джихад»*, в составе которой были жители Центрально-Азиатского региона.

По имеющимся данным, их деятельность координировалась из Сирии. В планы террористов входила организация взрывов в правительственных зданиях, общежитиях военных и на территории опасных производств, отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного Комитета проводят 15 октября спецоперацию в Волгограде.

*Запрещенная в России террористическая организация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ проводит спецоперацию в Волгограде