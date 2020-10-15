В Волгограде нейтрализована готовившая взрывы ячейка террористов
В Волгограде нейтрализована группировка боевиков, планировавших в городе теракты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Как уточняется, задержания ее членов также состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и в Майкопе. В ходе операции были ликвидированы ее главарь и его сообщник.
Речь идет о террористической ячейке «Катиба Таухид валь-Джихад»*, в составе которой были жители Центрально-Азиатского региона.
По имеющимся данным, их деятельность координировалась из Сирии. В планы террористов входила организация взрывов в правительственных зданиях, общежитиях военных и на территории опасных производств, отметили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного Комитета проводят 15 октября спецоперацию в Волгограде.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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