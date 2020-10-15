Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить жителям страны в день местных выборов 25 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Зеленский рассказал, что первый вопрос будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах.

Во втором вопросе у граждан поинтересуются, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. На неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей выборы состоятся только после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

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