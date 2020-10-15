Почти 2 тысячи москвичей вылечились за сутки от COVID-19

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1 953 пациента, общее число переболевших COVID-19 в столице превысило 268 тыс. человек. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1953 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 268 423», — заявила Ракова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГД предложили временно обнулить НДС на продукты при доставке

— Власти Амурской области заявили о дефиците врачей из-за пандемии

— В РФ провели более 52 млн тестов на коронавирус