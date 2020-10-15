Власти Амурской области заявили о дефиците врачей из-за пандемии
И.о. главы минздрава Амурской области Светлана Леонтьева заявила, что регион испытывает существенную нехватку медицинского персонала на фоне распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
По словам Леонтьевой, с начала пандемии из медицинских учреждений региона ушли около 400 работников, а на их место пришли лишь 200 специалистов. Тем не менее область все еще не испытывает проблем с больничными койками для пациентов с COVID-19.
«Проблемы с кадрами, есть палаты, но лечить там некому <...> Надеемся, напряжение снизится», — заявила и.о. министра.
Значительное число из уволившихся медиков находятся в группе 65+, отметила Леонтьева.
Кроме того, по ее словам, врачам регулярно приходится сталкиваться «валом негатива» из-за коронавируса.
В настоящее время в Амурской области коронавирус был подтвержден у 380 медицинских работников. В региональных больницах остается свободным 25% коечного фонда, добавила чиновница.
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