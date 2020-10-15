Генпрокурор РФ поручил проверить выполнение программы «Дальневосточный гектар»

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить выполнение программы «Дальневосточный гектар», а также выяснить, насколько своевременно доводит средства до получателей земли Минвостокразвития. Он дал такое поручение по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».

По его словам, проверка будет выполнена на региональном и федеральном уровнях.

«Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры <...> по «Дальневосточному гектару». Вы (Главное управление Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства. — «Газета.Ru») проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут - деньги, которые выделяются на эту госпрограмму», — сказал Краснов.

Он также подчеркнул, что дискредитация «этой важной госпрограммы» недопустима.

Ранее сообщалось, что Краснов прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток.