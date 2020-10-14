Меланья Трамп поделилась, как она перенесла коронавирус

Первая леди США Меланья Трамп поделилась тем, как она перенесла коронавирус. Написанный ей текст появился на сайте Белого дома.

«Две недели назад я узнала о диагнозе, который поставили многим жителям нашей страны и всего мира. Я сдала положительный тест на COVID-19», – написала Меланья Трамп.

Она отметила, что поскольку вирус подтвердился также у ее мужа и 14-летнего сына Бэррона, они смогли пройти через испытание втроем, заботясь друг о друге.

По словам первой леди, у нее были головные боли, сильная усталость, ломота в теле и кашель. Она лечилась, употребляя здоровую пищу и много витаминов.

Меланья Трамп также поблагодарила всех врачей и выразила надежду, что мир справится с коронавирусом.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 7 891 674, выздоровели 3 124 593, погибли 216 406 человек.

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