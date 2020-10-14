Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что та не прошла третью стадию клинических испытаний, заявил в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний... Но на данный момент даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет», — сказал он.

Министр подчеркнул, что рекомендовать вакцину можно только тогда, когда доказана ее безопасность. По его мнению, Украина должна наладить собственное производство вакцины.

На Украине коронавирусом заразились 283 762, выздоровели 123 263, погибли 5 365 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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