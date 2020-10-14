Голикова сообщила о нестабильной ситуации с коронавирусом в 29 регионах РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в 29 регионах России нестабильная. Ее слова передает РИА «Новости».

По состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 регионах наблюдался рост заболеваемости, в 29 — ситуация нестабильная, в 18 зафиксирована стабилизация заболеваемости, уточнила Голикова.

По ее словам, среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России составляет 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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